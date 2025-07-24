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19:40, 24 июля 2025Россия

Российские хирурги собрали череп попавшего под артиллерийский обстрел офицера СВО

В Екатеринбурге хирурги собрали череп раненого бойца СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге хирурги собрали череп попавшего под артиллерийский обстрел участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет E1.RU.

Как рассказали медики, минно-взрывное ранение головы российского офицера сопровождалось разрушением более 90 процентов лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа.

Для восстановления черепа бойца специалисты провели 3D-моделирование и воссоздали виртуальный прототип анатомической формы, а затем изготовили индивидуальную танталово-титановую пластину, точно соответствующую параметрам разрушенного участка.

Врачи отмечают, что операция прошла успешно — состояние военнослужащего стабилизировалось, наблюдается положительная динамика. Россиянину еще предстоит пройти реабилитацию.

Ранее хирурги из Екатеринбурга восстановили лицо участнику СВО. Для этого медики воспользовались технологией 3D-печати.

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