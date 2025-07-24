Лебедев: ВС РФ уничтожили в ночь на 24 июля объекты ВСУ в нескольких регионах

Российские военные уничтожили в ночь на 24 июля объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких регионах. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России провели не менее трех волн атак. Как рассказал Лебедев, в Одесской области были поражены припортовая зона, склады и объекты временного размещения техники ВСУ. В Харьковской области под ударом оказались ремонтные площадки, склады и энергообъекты. В подконтрольном Киеву Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен склад украинских военных.

«Сумская область, (...) уничтоженная цель — локации ДРГ, склады снабжения. Черкасская область (...), взрывы в Черкассах и окрестностях — по коммуникациям и системам наблюдения», — добавил координатор пророссийского подполья.

Ранее удар по мосту между ДНР и Днепропетровской областью попал на видео. Для его нанесения была применена фугасная авиабомба (ФАБ).