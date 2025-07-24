Российский боец во время артобстрела сбил беспилотник

Минобороны: Рядовой Петрищев сбил БПЛА, находясь под артобстрелом

Гвардии рядовой Рафаэль Петрищев в зоне проведения специальной военной операции (СВО), находясь под артобстрелом, сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О подвиге российского бойца сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Петрищев обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Рафаэль огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что боец не только сбил украинский беспилотник, но и предотвратил угрозу атаки позиций Российской армии.

Ранее сообщалось, что российский боец получил ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и был вынужден несколько дней ползти к своим. В военнослужащего попали несколько раз из стрелкового оружия. При этом группа эвакуации не могла подойти к нему из-за плотного огня противника — бойца от них отделяло около 400 метров.