Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:36, 24 июля 2025Россия

Российский боец во время артобстрела сбил беспилотник

Минобороны: Рядовой Петрищев сбил БПЛА, находясь под артобстрелом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Гвардии рядовой Рафаэль Петрищев в зоне проведения специальной военной операции (СВО), находясь под артобстрелом, сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О подвиге российского бойца сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Петрищев обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Рафаэль огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что боец не только сбил украинский беспилотник, но и предотвратил угрозу атаки позиций Российской армии.

Ранее сообщалось, что российский боец получил ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и был вынужден несколько дней ползти к своим. В военнослужащего попали несколько раз из стрелкового оружия. При этом группа эвакуации не могла подойти к нему из-за плотного огня противника — бойца от них отделяло около 400 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. О чем договорились стороны?

    Россиянам напомнили о штрафах за выброшенный из окна мусор

    Над российским городом прогремело около пяти взрывов

    Российский боец во время артобстрела сбил беспилотник

    Прокуратура внесла представление новгородскому Минкульту за концерт IOWA

    Женщину избили на улице за кражу пениса у прохожего

    Индия выведет из эксплуатации советские МиГ после 60 лет службы

    Звезда «Ворониных» рассказала о начале ремонта в квартире 14-летней дочери

    Мединский назвал деградацией предложение мэра Львова

    Утратившим имущество из-за атак ВСУ курянам выплатят компенсацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости