Российский подросток стрелял из пистолета по детям на улице

В Башкирии подросток решил успокоить детей на улице и обстрелял их из пневматики

В Башкирии 16-летний подросток решил успокоить детей на улице и обстрелял их из пневматики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все материалы уже переданы в суд.

По данным канала, ЧП произошло в городе Октябрьский. Юноша не мог уснуть из-за того, что на улице дети играли в шумную игру. Он решил их успокоить, взял оружие, вышел на балкон и устроил пальбу. По его словам, он стрелял в воздух. Однако несколько пуль попали в 10-летнего и 11-летнего мальчиков. У них ссадины.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе неизвестные устроили стрельбу на улице.