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19:14, 24 июля 2025Ценности

Съемку Кайли Дженнер для бренда Miu Miu высмеяли в сети фразой «за ее глазами ничего нет»

Мария Винар

Фото: Miu Miu

Пользователи сети высмеяли съемку американской телезвезды Кайли Дженнер для итальянского люксового бренда Miu Miu. Соответствующие пост и комментарии появились на платформе Reddit.

Авторы публикации проанализировали фотосессию 27-летней предпринимательницы, в которой она попозировала в вещах упомянутой марки. На размещенных кадрах она запечатлена в зеленом вязаном костюме, черном плаще и с розовой сумкой, а также в серых брюках с низкой посадкой и черно-красной футболке.

Фото: Miu Miu

Юзеры обратили внимание на глаза знаменитости, которые им показались «совершенно пустыми». «Я люблю Кайли, но, простите, мне совсем не нравится эта фотосессия», «За ее глазами как будто ничего нет», «Мое мнение — это худшая съемка», «Зачем она делает такие глаза? Она похожа на горбуна», «Что за ерунда? Похоже на тестовую съемку», «Интересно, сколько она заплатила за фотосессию», — обсуждали они.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики.

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