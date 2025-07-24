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16:28, 24 июля 2025Культура

Седокову обвинили в доведении бывшего мужа до суицида

Адвокат семьи Тиммы: Мы подали на Седокову заявление о доведении до самоубийства
Андрей Шеньшаков
Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о двух поданных в суд исках против бывшей жены спортсмена, певицы Анны Седоковой. Ее слова передает Telegram-канал Super.

Юрист заявила, что Анна отказалась от общения с родными экс-супруга, поэтому им пришлось обвинить певицу в доведении Яниса до самоубийства. Сообщается, что иски были направлены в суды Латвии и России. А в настоящий момент, пояснила Гаврилова, проводится доследственная проверка.

«Также подали заявление о розыске имущества, чтобы на него претендовать. Выявили расчетные счета в весьма солидном количестве и депозитные вклады. Она не зарабатывала больше 2-3 миллионов рублей в год, откуда тогда столько денег?» — добавила адвокат.

В июне стало известно, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство, чтобы не лишиться имущества, совместно нажитого с бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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