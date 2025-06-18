Седокова заявила права на наследство бывшего мужа

Певица Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство Яниса Тиммы

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство, чтобы не лишиться совместно нажитого имущества с бывшем мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом Telegram-каналу Mash рассказала адвокат Маргарита Гаврилова.

По ее словам, на данный момент идет процесс оспаривания брачного контракта, который бывшие возлюбленные заключили в США, поэтому он не имеет законной силы на территории России.

Когда документ будет расторгнут, исполнительнице придется выплатить семье экс-супруга половину стоимости имущества, которое она успела продать, уточнила Гаврилова. «Чтобы этого избежать, Седокова торопится оформить бумаги на наследство и оставить "свое" себе», — говорится в сообщении.

Ранее Анна Седокова поделилась в соцсетях песней, посвященной Янису Тимме.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 по 2024 год. 17 декабря 2024 года в ночь на день рождения певицы 32-летнего спортсмена нашли без признаков жизни в центре Москвы. Прощание с Тиммой прошло 28 декабря в Риге.