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12:08, 18 июня 2025Культура

Седокова заявила права на наследство бывшего мужа

Певица Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство Яниса Тиммы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство, чтобы не лишиться совместно нажитого имущества с бывшем мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом Telegram-каналу Mash рассказала адвокат Маргарита Гаврилова.

По ее словам, на данный момент идет процесс оспаривания брачного контракта, который бывшие возлюбленные заключили в США, поэтому он не имеет законной силы на территории России.

Когда документ будет расторгнут, исполнительнице придется выплатить семье экс-супруга половину стоимости имущества, которое она успела продать, уточнила Гаврилова. «Чтобы этого избежать, Седокова торопится оформить бумаги на наследство и оставить "свое" себе», — говорится в сообщении.

Ранее Анна Седокова поделилась в соцсетях песней, посвященной Янису Тимме.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 по 2024 год. 17 декабря 2024 года в ночь на день рождения певицы 32-летнего спортсмена нашли без признаков жизни в центре Москвы. Прощание с Тиммой прошло 28 декабря в Риге.

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