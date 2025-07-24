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16:46, 24 июля 2025Мир

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского Ан-24
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в России. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского пассажирского самолета», — утверждается в сообщении.

В телеграмме подчеркивается, что китайский лидер был потрясен новостью о произошедшей трагедии. Он выразил глубокие соболезнования пострадавшим и сочувствие семьям тех, чьи жизни унесла авиакатастрофа.

Ранее стало известно, что ни одному из 40 пассажиров самолета Ан-24 не удалось выжить.

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