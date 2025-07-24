Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в России. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского пассажирского самолета», — утверждается в сообщении.
В телеграмме подчеркивается, что китайский лидер был потрясен новостью о произошедшей трагедии. Он выразил глубокие соболезнования пострадавшим и сочувствие семьям тех, чьи жизни унесла авиакатастрофа.
Ранее стало известно, что ни одному из 40 пассажиров самолета Ан-24 не удалось выжить.