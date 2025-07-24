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16:32, 24 июля 2025Россия

В Хабаровском крае объявили трехдневный траур в связи c крушением Ан-24

Хабаровский губернатор Демешин объявил трехдневный траур после крушения Ан-24
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

С 25 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур в связи с крушением пассажирского Ан-24. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в Telegram.

«С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур – по всему краю будут приспущены флаги в знак нашей скорби», — написал он.

Демешин также сообщил, что региональные власти выплатят семьям жертв катастрофы по одному миллиону рублей. Для оперативного решения вопросов организации помощи создан краевой штаб, возглавляемый губернатором. Кроме того, родственникам пассажиров рейса, пожелавшим выехать на место крушения, окажут полное содействие и оплатят проезд.

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