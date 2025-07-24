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16:01, 24 июля 2025Путешествия

Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

Следственный комитет подтвердил, что пассажирам Ан-24 не удалось выжить
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Пресс-служба Росавиации / РИА Новости

Следственный комитет России подтвердил, что никому из более 40 пассажиров разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 не удалось выжить. Их судьбу раскрыли в официальном Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства.

Ранее сообщалось, что россиянка в последний момент отказалась лететь на Ан-24 и спасла себе жизнь. Марине Авалян перенесла поездку в Тынду из-за болезни внучки, а потому не села в самолет, который 24 июля потерпел крушение.

Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды. В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.

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