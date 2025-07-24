Многих иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) хоронят на территории постсоветского государства, их тела не отправляют на родину. Место захоронения бойцов раскрыло ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Многих иностранных наемников хоронят на Украине, — власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь, например, британцев», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что украинские власти относятся к иностранным наемникам лучше, чем к мобилизованным соотечественникам. В частности, бойцы из других стран могут в любой момент расторгнуть контракт с ВСУ без финансовых потерь.