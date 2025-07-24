ТАСС: Украина не отправляет тела иностранных наемников ВСУ на родину

Многих иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) хоронят на территории постсоветского государства, их тела не отправляют на родину. Место захоронения бойцов раскрыло ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Многих иностранных наемников хоронят на Украине, — власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь, например, британцев», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что украинские власти относятся к иностранным наемникам лучше, чем к мобилизованным соотечественникам. В частности, бойцы из других стран могут в любой момент расторгнуть контракт с ВСУ без финансовых потерь.