В Харькове заметили наемников из Средней Азии

Подполье: На улицах Харькова заметили наемников из Средней Азии

Наемников из Средней Азии заметили на улицах Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По словам Лебедева, таких часто встречают в наемниках у ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация) и других праворадикальных исламских группировках.

Он отметил, что наемники испытывают финансовые трудности и плохо понимают русский язык.

Ранее кураховцы рассказали, что мэр Роман Падун в период, пока город находился под контролем ВСУ, платил иностранным наемникам за обстрел мирных жителей. Обстрелы проводились рано утром, и градоначальник всегда оперативно направлял на место прилета команду журналистов, которые фиксировали результаты якобы российских ударов.