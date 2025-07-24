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04:56, 24 июля 2025Бывший СССР

В Харькове заметили наемников из Средней Азии

Подполье: На улицах Харькова заметили наемников из Средней Азии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Наемников из Средней Азии заметили на улицах Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По словам Лебедева, таких часто встречают в наемниках у ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация) и других праворадикальных исламских группировках.

Он отметил, что наемники испытывают финансовые трудности и плохо понимают русский язык.

Ранее кураховцы рассказали, что мэр Роман Падун в период, пока город находился под контролем ВСУ, платил иностранным наемникам за обстрел мирных жителей. Обстрелы проводились рано утром, и градоначальник всегда оперативно направлял на место прилета команду журналистов, которые фиксировали результаты якобы российских ударов.

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