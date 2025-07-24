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04:18, 24 июля 2025Мир

Сийярто озвучил позицию Венгрии по поставкам оружия Украине

Сийярто заявил, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине, Будапешт не хочет быть вовлеченной в этот конфликт. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью ТАСС.

«Пока наше правительство находится у власти, наша цель — чтобы Венгрия оставалась вне этой войны и не была в нее вовлечена», — подчеркнул политик.

Сийярто уточнил, что Венгрия «не будет выделять никакие финансовые ресурсы для поставки вооружений Киеву» и не участвует в помощи, которую оказывают Киеву страны — члены НАТО.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия обсудила с Россией возможности инвестиций в строительство нефтепровода, который соединит страну с Сербией.

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