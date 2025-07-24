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11:05, 24 июля 2025Культура

Сокуров высказался о премьере своего фильма на Венецианском кинофестивале

Режиссер Сокуров лично представит свой фильм на 82-м Венецианском кинофестивале
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Народный артист России Александр Сокуров заявил, что хочет лично представить картину «Записная книжка режиссера» на 82-м Венецианском кинофестивале. Комментарий режиссера публикует ТАСС.

Автор фильмов «Русский ковчег» и «Фауст» сообщил, что планирует присутствовать на премьере, если ему позволит самочувствие. Он подчеркнул, что считает своим профессиональным долгом уважительное отношение к фестивалю.

«Это мировая специальная премьера, и все же это такой поступок всемирно известного фестиваля, когда в этих обстоятельствах фильм из России показывается в центре Европы», — добавил Сокуров.

Ранее стало известно, что документальный фильм Сокурова покажут во внеконкурсной программе фестиваля в Венеции. Об этом объявил художественный руководитель смотра Альберто Барбера. Картина «Записная книжка режиссера» длится пять часов и является авторской ретроспективой событий, которые сам постановщик переживал в период с 1961 по 1995 годы.

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