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22:16, 24 июля 2025Мир

США решили задействовать другие пути освобождения заложников в Газе

Уиткофф: США используют альтернативные пути освобождения заложников в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон планирует использовать альтернативные методы для освобождения заложников в Газе после неудачи очередных переговоров с движением ХАМАС, проведенных в Дохе. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС», — заявил Уиткофф.

По его словам, посредники приложили значительные усилия, однако представители ХАМАС на переговорах ведут себя разрозненно и не проявляют добросовестности.

Ранее советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что призыв 27 стран прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи является несправедливым и вредным, а также подрывает переговорный процесс.

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