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15:54, 24 июля 2025Экономика

Стало известно о новой квартире любовницы Ефремова

KP.RU: Любовница Ефремова Белоусова купила квартиру в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Любовница Михаила Ефремова, актриса Дарья Белоусова, купила квартиру, пока актер отбывал наказание за ДТП в колонии. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники в актерских кругах.

По данным издания, новая квартира 41-летней Белоусовой находится в строящемся доме в новых границах Москвы. Информация о стоимости объекта и другие подробности сделки не уточняются.

Известно, что до этого Белоусова снимала квартиру в Казарменном переулке за 68 тысяч рублей, где нередко встречалась с Ефремовым. По словам хозяйки жилья, съемщица не уведомила ее о том, что живет не одна. После того как Ефремова осудили, собственница заявила, что пара нанесла ей ущерб в 365 тысяч рублей: в квартире якобы треснуло окно, сломались плита, холодильник и унитаз, также были повреждены ковры и матрасы.

Позже выяснилось, что Белоусова оплатила проживание в квартире на несколько месяцев вперед, однако собственница выселила ее сразу после ДТП. Актриса подала в суд и выиграла дело — хозяйку обязали вернуть страховой депозит и внесенную оплату.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов подписал контракт на первую роль в кино после освобождения из колонии. За нее актер получит 13 миллионов рублей.

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