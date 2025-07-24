Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 24 июля 2025Экономика

Суд арестовал дом обвиняемого во взятках замглавы московского метро

Суд арестовал дом обвиняемого во взятках замглавы московского метро Дощатова
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок по делу обвиняемого во взятках первого заместителя главы московского метро Дмитрия Дощатова. Об этом пишет РИА Новости.

Дощатов приобрел земельный участок в 2020 году, а затем построил на нем дом. Недвижимость была оформлена на его дочь-студентку. При этом следствию удалось доказать, что в указанный период у родственницы обвиняемого не было денег, чтобы самостоятельно купить жилье.

«Приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома осуществлялось Дощатовым на собственные средства», — говорится в материалах дела. В связи с этим на имущество наложили арест и запретили собственнику им распоряжаться.

Ранее Дощатов признал свою вину в получении взятки по делу о поставке некачественных полушпал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе пропала связь с Ан-24 с 46 людьми на борту

    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса похвасталась фигурой в откровенном образе

    У популярного комика обнаружили рак простаты

    Раскрыты подробности о пассажирах пропавшего с радаров самолета Ан-24

    «Бомбит безостановочно». Сочи пережил самую массовую атаку беспилотников ВСУ. Дроны летели прямо над головами россиян

    Прибыль Tesla рухнула

    Российские спасатели выдвинулись на поиски пропавшего Ан-24 с 46 людьми на борту

    Россия увеличила экспорт свинины в одну страну

    Суд арестовал дом обвиняемого во взятках замглавы московского метро

    ВСУ устроили перестрелку между своими бойцами в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости