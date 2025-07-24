Суд арестовал дом обвиняемого во взятках замглавы московского метро Дощатова

Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок по делу обвиняемого во взятках первого заместителя главы московского метро Дмитрия Дощатова. Об этом пишет РИА Новости.

Дощатов приобрел земельный участок в 2020 году, а затем построил на нем дом. Недвижимость была оформлена на его дочь-студентку. При этом следствию удалось доказать, что в указанный период у родственницы обвиняемого не было денег, чтобы самостоятельно купить жилье.

«Приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома осуществлялось Дощатовым на собственные средства», — говорится в материалах дела. В связи с этим на имущество наложили арест и запретили собственнику им распоряжаться.

Ранее Дощатов признал свою вину в получении взятки по делу о поставке некачественных полушпал.