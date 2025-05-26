Первый замглавы московского метрополитена признал вину во взятке

Замглавы метрополитена Москвы Дощатов признал вину по делу о поставке полушпал

Первый заместитель начальника московского метрополитена Дмитрия Дощатова признал вину в получении взятки по делу о поставке некачественных полушпал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые оказались в распоряжении агентства.

По данным издания, мужчина дает признательные показания и сотрудничает со следствием. Его оставили под стражей до 23 июня.

Дощатов обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он получил взятку от своего знакомого в виде автомобиля Toyota RAV 4 стоимостью около пяти миллионов рублей. За это первый замглавы метрополитена Москвы утвердил качество полушпал, заведомо неподходящих для строительства объектов, по договору поставки на суму более трех миллиардов рублей.

Ранее свою вину признал и другой фигурант дела — генеральный директор компании «ВО "Технопромимпорт"» Александр Васильев.