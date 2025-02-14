Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:23, 14 февраля 2025Силовые структуры

Один из фигурантов дела о поставке полушпал для московского метро признал вину

Фигурант дела о поставках некачественных полушпал в метро Москвы признал вину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress

Фигурант дела о коррупции в Московском метрополитене гендиректор АО «ВО "Технопромимпорт"» Александр Васильев признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Васильев дал признательные показания.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, получении и даче взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, часть 6 статьи 290 и часть 5 статьи 291 УК РФ) также возбуждено в отношении Дмитрия Дощатова, Александра Волынского и Яны Талиповой.

Материалы расследования касаются контракта на сумму три миллиарда рублей, который в 2017 году с «ВО "Технопромимпорт"», возглавляемым Волынским, заключил АО «Мосинжпроект». Договор касался поставок железобетонных полушпал типа LVT-M в комплекте с рельсовыми скреплениями, которые способны поглощать шум и вибрацию состава.

Поставщик в декабре 2019 года заключил с литовской фирмой UAB MAPID LT фиктивный договор на поставку полушпал стоимостью 2,3 миллиарда рублей, но в реальности заказ был размещен на двух белорусских предприятиях, а обошлись они в 937 миллионов рублей. При этом полушпалы не отвечали требованиям, а заказчики, уверены следователи, знали об этом и сфальсифицировали данные об изготовителях. В результате за последние четыре года подземка получила около 200 тысяч комплектов полушпал, не отвечающих требованиям по качеству, что установлено экспертизой.

Как показало расследование, Дощатов, первый заместитель начальника городского метрополитена, согласился на оплату товара за автомобиль Toyota RAV4 стоимостью около пяти миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Асада рассказал, как его семья спасалась из осажденного Дамаска. Какую роль сыграл в этом неизвестный российский чиновник?

      В российском регионе задержали начальника «Гортранса»

      Российский губернатор сообщил о смерти мирного жителя при ударе БПЛА

      Доставивший Винника в Москву самолет покинул аэропорт Внуково

      Российский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

      В Запорожье более 50 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

      Вице-президент США допустил ввод американских войск на Украину

      Российский подросток принимал заказы на лжеминирования за деньги и попался полиции

      Россиянин побывал в супермаркете в Намибии и удивился ценам на воду

      В России произошло землетрясение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше