Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:25, 24 июля 2025Из жизни

Таиланд направил фаллосы на врага после обстрелов из Камбоджи

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: amnat30 / Shutterstock / Fotodom

В приграничном районе Таиланда, который подвергся обстрелам со стороны Камбоджи, используют для защиты деревянные фаллосы. Об этом сообщает Khaosod.

Жители, оставшиеся в населенном пункте в провинции Бурирам, укрываются от обстрелов в бункере. Как пишет издание, не имея оружия, они установили над бункером несколько крупных фаллосов, направив их в сторону врага.

79-летняя жительница села рассказала журналистам, что фаллосы остались в деревне после фестиваля Бун Банг Фай. «В нынешней критической ситуации люди верят, что они могут ослабить действие черной магии, применяемой камбоджийцами», — пишет Khaosod.

Материалы по теме:
Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов в Таиланде погибли 11 гражданских лиц. Страна ответила на обстрелы своих войск ударом истребителей F-16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

    Уехавшая в Европу юмористка испытала раздражение от местных бездомных

    На Украине объявили принудительную эвакуацию Доброполья

    В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам

    Германии предрекли банкротство из-за Украины

    Продажи автомобилей в Европе снизились

    Лесные пожары начали уничтожать окрестности известного европейского курорта

    Подсчитан возможный заработок синхрониста Мальцева за три золота на чемпионате мира

    Россияне съехались на место крушения Ан-24 для оказания помощи

    Лукашенко померился картошкой и проиграл

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости