Таиланд направил фаллосы на врага после обстрелов из Камбоджи

В приграничном районе Таиланда, который подвергся обстрелам со стороны Камбоджи, используют для защиты деревянные фаллосы. Об этом сообщает Khaosod.

Жители, оставшиеся в населенном пункте в провинции Бурирам, укрываются от обстрелов в бункере. Как пишет издание, не имея оружия, они установили над бункером несколько крупных фаллосов, направив их в сторону врага.

79-летняя жительница села рассказала журналистам, что фаллосы остались в деревне после фестиваля Бун Банг Фай. «В нынешней критической ситуации люди верят, что они могут ослабить действие черной магии, применяемой камбоджийцами», — пишет Khaosod.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов в Таиланде погибли 11 гражданских лиц. Страна ответила на обстрелы своих войск ударом истребителей F-16.