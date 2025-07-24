В Таиланде раскрыли число жертв после ударов Камбоджи

Тепсутин: 11 гражданских погибли в результате ударов Камбоджи

Одиннадцать гражданских лиц погибли в результате ракетных ударов, нанесенных Камбоджей по приграничным районам Таиланда. Об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин, передает Reuters

«В результате последней вспышки пограничных боевых действий с Камбоджей, начавшейся в четверг, погибли одиннадцать мирных жителей Таиланда и один солдат», — сказано в сообщении.

Также Тепсутин заявил, что действия Камбоджи следует квалифицировать как военные преступления.

Ранее сообщалось, что Таиланд ответил Камбодже на обстрел своих войск ударом истребителей F-16. «Шесть самолетов F-16 были отправлены для поддержки наземных боевых операций Королевской армии Таиланда по защите суверенитета на таиландско-камбоджийской границе», — говорится в сообщении.