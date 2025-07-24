Тело не пережившего полет в США пассажира пропало без вести

Тело не пережившего перелет из Стамбула в Сан-Франциско пассажира пропало

Тело пассажира, не пережившего перелет из турецкого Стамбула в американский Сан-Франциско, пропало без вести. Об этом сообщает портал KTLA.

Согласно данным сайта отслеживания полетов FlightAware, самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел из Турции 13 июля. Когда воздушное судно находилось над Гренландией, одному из пассажиров, подробности о котором не раскрываются, понадобилась экстренная медицинская помощь. Его состояние начало стремительно ухудшаться, спасти путешественника не удалось.

Из-за произошедшего пилотам пришлось совершить незапланированную посадку в аэропорту О’Хара в Чикаго. Тело пассажира должны были передать в бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кук, однако представитель ведомства Наталья Деревянная заявила, что у нее нет никакой информации о произошедшем.

Представитель Turkish Airlines в Сан-Франциско, в свою очередь, отметил, что всех пассажиров отправили в точку назначения другими рейсами, не уточнив, где сейчас находится тело не пережившего перелет мужчины.

Ранее пассажиры авиакомпании Qatar Airways провели полет из Австралии в Катар рядом с телом попутчицы. Представители перевозчика не предложили им никакой компенсации за их болезненный опыт.