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19:03, 25 февраля 2025Путешествия

Пара отправилась в отпуск мечты в Италию и провела полет рядом с телом попутчицы

Nine.com.au: Пассажиры провели полет из Мельбурна в Доху рядом с телом попутчицы
Алина Черненко

Фото: Toby Melville / Reuters

Пассажиры авиакомпании Qatar Airways провели полет из Мельбурна, Австралия, в столицу Катара Доху рядом с телом попутчицы. Подробностями произошедшего они поделились с порталом Nine.com.au.

Супруги Митчелл Ринг и Дженнифер Колин захотели отправиться в отпуск мечты в итальянскую Венецию и купили билет на самолет с пересадкой в Дохе. Путешественники рассказали, что во время полета их попутчица пошла в туалет, а по дороге обратно рухнула на пол рядом с их сиденьями. Экипаж попытался реанимировать ее, но безуспешно.

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Бортпроводники решили отнести бездыханную женщину в бизнес-класс, но из-за ее крупного телосложения им было тяжело поместиться в проход. Тогда сотрудники авиакомпании осмотрелись по сторонам, увидели свободное кресло рядом с Рингом и Колин, положили тело на него и накрыли его одеялом.

Супруги пожаловались журналистам, что после этого им даже не предложили пересесть на другие места, хотя их было много в салоне, и оставшиеся часы им пришлось провести рядом с телом. Более того, пассажиров попросили оставаться на своих местах после посадки, пока на борт не поднялась медицинская бригада.

Ринг и Колин добавили, что представители авиакомпании не предложили им никакой компенсации за их болезненный опыт.

Ранее режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов потерял сознание и не выжил во время перелета из Москвы в Иркутск. По предварительным данным, причиной произошедшего стал сердечный приступ.

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