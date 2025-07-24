Торговый центр в Москве выставили на продажу за 100 миллиардов рублей

«Ведомости»: ТЦ «Авиапарк» в Москве выставили на продажу за 100 млрд рублей

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Авиапарк» в Москве выставили на продажу за 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Собственники ТРЦ на Ходынском поле рядом со станцией метро ЦСКА собираются продать объект за 100-120 миллиардов рублей. По словам источников, почти половина суммы — долговые обязательства. Предложения купить «Авиапарк» разослали многим крупным инвестиционным холдингам, а также отдельным профильным игрокам.

«Авиапарк» площадью 400 тысяч квадратных метров является крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в Европе. Его построили в 2014 году, инвестиции оцениваются 1,4 миллиарда долларов. Владелец ТРЦ — АО «ТВК «Авиапарк», которое, по данным на декабрь 2022 года, принадлежит кипрской Darkforest Holding Company.

ТРЦ уже пытались продать в 2017 году, но делали это в «пассивном режиме». Однако, как отмечает партнер NF Group Марина Малахатько, продажа не удалась из-за разницы в оценке между продавцом и потенциальными покупателями. Как полагает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов, сейчас продать ТРЦ возможно, скинув 10-15 процентов от обсуждаемых 100-120 миллиардов.

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров ранее предупредил, что каждому десятому торговому центру (ТЦ) в России угрожает закрытие в ближайшие три года. Сейчас доля вакантности в ТЦ составляет 8,5 процента при допустимой доле до 10 процентов, и некоторые центры все равно испытывают проблемы.