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17:27, 24 июля 2025Мир

Трамп намекнул на примирение с Маском

Трамп заявил, что не хочет разрушать компании Маска и желает ему процветания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Hartline /Imagn Images / Reuters

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное примирение с миллиардером и бывшим главой департамента эффективности правительства (DOGE) в его администрации Илоном Маском. Заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

«Все заявляют, что я хочу разрушить компании Илона. (...) Это не так! Я желаю Илону и всем предприятиям в нашей стране процветания!» — написал он.

Ранее между президентом США и миллиардером произошел публичный конфликт. Предприниматель раскритиковал «Большой и красивый законопроект» Трампа о налогах и госрасходах, после чего американский лидер предложил сэкономить средства США за счет прекращения спонсирования проектов Маска и пригрозил ему депортацией.

До этого бизнесмен также заявлял о причастности Трампа к делу о педофилии. По его словам, политик фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Маск добавил, что по этой причине файлы по Эпштейну публикуют не полностью.

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