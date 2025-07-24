Трамп жестко высказался о Европе и помощи Украине

Трамп: Страны Европы должны были оплатить оружие Украине еще три года назад

Страны Европы должны были оплатить поставки американского оружия для Украины еще три года назад, однако только сейчас начали выполнять свои обязательства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает ТАСС.

«Они (страны Европы — прим. «Ленты.ру») будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие — прим. «Ленты.ру») им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — сказал американский лидер.

Также он рассказал о соглашении с Европейским союзом (ЕС), по которому Брюссель должен компенсировать США 100 процентов стоимости военного оборудования. При этом, по его словам, большая часть поставок будет направлена на поддержку Украины.

Ранее Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) из американских запасов, потребовав от стран Европы поставлять их из собственных арсеналов.