Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 24 июля 2025Мир

Трампу предрекли неудачу в попытке очернить Обаму

Круз: Обаму не обвинят в госизмене, несмотря на попытки Трампа очернить его
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool via Reuters

Бывшему президенту США Бараку Обаме не будут предъявлены обвинения в госизмене, несмотря на попытки администрации американского лидера Дональда Трампа очернить его, чтобы отвлечь внимание от дела Джеффри Эпштейна. Об этом заявил сенатор Тед Круз, сообщает The Daily Beast.

«Вероятно, его [Обаму] не будут преследовать за государственную измену», — сказал Круз.

Однако сенатор отметил, что члены администрации Обамы могут быть привлечены к «уголовной ответственности» за якобы дачу ложных показаний под присягой и «фальсификацию доказательств».

Ранее официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш заявил, что обвинения Трампа в адрес Обамы абсурдны. По его словам, «странные» обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание.

Уточняется, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила Обаму в участии в «изменническом заговоре» и «многолетнем перевороте» против Трампа в связи с расследованием его администрацией якобы попыток России повлиять на выборы 2016 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Пассажиры рухнувшего в России Ан-24 описывали самолет фразой «тихий ужас»

    Рой пчел ворвался в школьный класс и набросился на детей

    ВС России применили FPV-дрон с автоматом Калашникова в зоне СВО

    СК раскрыл все этапы теракта на Крымском мосту

    Российские врачи спасли женщину с 12-килограммовой опухолью яичника

    В Госдуме заговорили о третьей мировой войне после боев Таиланда и Камбоджи

    В Хабаровском крае объявили трехдневный траур в связи c крушением Ан-24

    Роналду дал совет россиянину из UFC после поражения

    Подозреваемого в присвоении 600 миллионов в России мужчину депортировали из Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости