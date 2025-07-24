Трампу предрекли неудачу в попытке очернить Обаму

Круз: Обаму не обвинят в госизмене, несмотря на попытки Трампа очернить его

Бывшему президенту США Бараку Обаме не будут предъявлены обвинения в госизмене, несмотря на попытки администрации американского лидера Дональда Трампа очернить его, чтобы отвлечь внимание от дела Джеффри Эпштейна. Об этом заявил сенатор Тед Круз, сообщает The Daily Beast.

«Вероятно, его [Обаму] не будут преследовать за государственную измену», — сказал Круз.

Однако сенатор отметил, что члены администрации Обамы могут быть привлечены к «уголовной ответственности» за якобы дачу ложных показаний под присягой и «фальсификацию доказательств».

Ранее официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш заявил, что обвинения Трампа в адрес Обамы абсурдны. По его словам, «странные» обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание.

Уточняется, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила Обаму в участии в «изменническом заговоре» и «многолетнем перевороте» против Трампа в связи с расследованием его администрацией якобы попыток России повлиять на выборы 2016 года.