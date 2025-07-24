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16:14, 24 июля 2025Экономика

Стоимость ТЦ «Авиапарк» назвали нереалистичной

Консультант Яруллина: Продать ТЦ «Авиапарк» за 100-120 млрд рублей не получится
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Продать торговый центр (ТЦ) «Авиапарк» в Москве по заявленной стоимости в 100-120 миллиардов рублей кажется нереалистичным. Об этом заявила партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина, передает РИА Новости.

По словам эксперта, «Авиапарк» является одним из немногих «истинно трофейных» активов. Однако при цене, которую назначали владельцы, ставка капитализации составит ниже 10 процентов, что неприемлемо.

«Реалистичный диапазон сделки — 80-90 миллиардов рублей при ставке капитализации 13–14 процентов. Все, что выше, рынок не примет», — заключила Яруллина. Она добавила, что при наличии операционных или структурных рисков скидка может дойти до 30 процентов.

Основатель Российского союза торговых центров Олег Войцеховский предположил, что «Авиапарк» могут купить «Газпромбанк», «Киевская площадь», ТПС, «Балчуг Капитал» или «Первый». Президент Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что такой объект заинтересует тех, кто в первую очередь ищет не заработка, а хочет обладать трофейным активом. По его словам, ТЦ достиг пика продаж и на фоне развития маркетплейсов доходы больше не будут расти, при этом из-за высокого налога на имущество и большой кредитной нагрузки расходы на «Авиапарк» увеличиваются.

Ранее сообщалось, что почти половина суммы, которую владельцы «Авиапарка» рассчитывают получить от продажи, — долговые обязательства.

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