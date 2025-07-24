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18:41, 24 июля 2025Путешествия

Турист решил покорить вершину в Европе и сорвался вниз на глазах у других альпинистов

Bild: 52-летний турист сорвался с горы Лаггинхорн в Швейцарии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jean-Louis Pitteloud / Wikimedia

52-летний турист решил покорить гору в Европе, добрался до середины пути и не выжил. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, 22 июля житель Германии отправился в группе из пяти человек на вершину горы Лаггинхорн в Швейцарии, высота которой составляет более четырех тысяч метров. Несчастный случай с ним произошел ниже пика на западном гребне.

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Находясь на высоте 3,8 тысячи метров, мужчина внезапно сорвался вниз на глазах у других альпинистов. Очевидцы вызвали специалистов службы спасения, но было поздно. Прибывшие на вертолете медики и спасатели констатировали кончину путешественника. Идет расследование инцидента, чтобы выяснить причины трагедии.

Ранее сообщалось о туристке, которая больше суток выживала на горе без еды и воды. Девушка сорвалась вниз и застряла на выступе.

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