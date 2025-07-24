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10:57, 24 июля 2025Бывший СССР

У молдавского олигарха нашли 21 паспорт с разными фамилиями

Полиция Молдавии заявила о 21 паспорте у задержанного олигарха Плахотнюка
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк . Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Полиция Молдавии заявила о 21 паспорте у задержанного в Греции олигарха Владимира Плахотнюка. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По их информации, документы были выданы на пять личностей. Некоторые из них были выданы одной и той же страной, но в документах указаны разные личности.

22 июля молдавский олигарх и бывший лидер проевропейской Демократической партии Владимир Плахотнюк был задержан в Греции. Он находится в розыске как в Молдавии, так и в России. В 2010-е Плахотнюк был самым влиятельным человеком в республике. С 2016 по 2019 год он возглавлял Демократическую партию Молдавии.

Плахотнюк бежал из республики в 2019 году, в отношении него начали возбуждать уголовные дела. Нынешний президент Молдавии Майя Санду заявляла о необходимости ареста и возвращению олигарха на родину.

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