«Молдавского Абрамовича» задержали в Греции. Кто такой Владимир Плахотнюк и за что его преследуют в Молдавии и в России?

Опальный молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк задержан в Греции

22 июля молдавский олигарх и бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк был задержан в Греции. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдавии со ссылкой на каналы связи Интерпола.

«Некоторое время назад по официальным каналам связи Интерпола в Афинах нам сообщили, что задержаны два гражданина Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк», — сказано в публикации.

Владимир Плахотнюк (в центре) и Павел Филип (справа) возле Президентуры Республики Молдова Фото: Roveliu Buga / AP

Владимир Плахотнюк — молдавский бизнесмен и политик, один из самых влиятельных людей в Молдавии в 2010-х годах. С 2016 по 2019 год был лидером Демократической партии Молдавии (ДПМ). Бывший депутат парламента владел роскошной недвижимостью и дорогими автомобилями не только в Молдавии, но и в странах Западной Европы. Бизнесмен также рассказывал о многолетней дружбе с экс-президентом Украины, олигархом Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Начало политической карьеры молдавского бизнесмена

Осенью 2010 года началась политическая карьера известного на тот момент молдавского бизнесмена. Владимир Плахотнюк вступил в ДПМ. Уже в декабре олигарха назначают на должность заместителя председателя партии, а также первого заместителя председателя парламента Молдавии. В декабре 2016 года Плахотнюк был избран на должность председателя партии.

Цель ясна. У нас самая сильная команда и самые сильные организации в районах. Мы добьемся всех поставленных задач Владимир Плахотнюк бывший лидер Демократической партии Молдавии

Летом 2019 года он покидает Молдавию из-за многочисленных обвинений, предъявленных ему. Плахотнюк обвинил действующего президента Игоря Додона в предательстве страны после парламентских выборов в феврале 2019 года. Додон сформировал временную коалицию с проевропейским блоком ACUM, чтобы противостоять влиянию Плахотнюка.

Уголовные дела против Плахотнюка в России и Молдавии. В чем обвиняется олигарх?

Басманский суд Москвы в декабре 2017 года заочно арестовал молдавского бизнесмена и политика, обвинив его в покушении на убийство. Затем, уже в августе 2019 года, Тверской суд Москвы обвинил Плахотнюка в создании преступного сообщества, при помощи которого из России было выведено 37 миллиардов рублей.

В Молдавии Плахотнюка обвиняют в краже крупных сумм из бюджета страны.

Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики

В октябре 2019 года Антикоррупционная прокуратура Молдавии наложила арест на банковские счета и активы олигарха. Общая сумма ареста составила более трех миллионов долларов. В 2022 году против Владимира Плахотнюка было возбуждено уголовное дело, связанное с банковскими хищениями. По версии следствия, в 2014-2015 годах из Сберегательного банка Молдовы были незаконно выведены миллионы долларов через компании, находившиеся под контролем Плахотнюка.

Международный розыск и санкции

Молдавский политик был объявлен в международный розыск. В мае 2023 года Европейский союз ввел против него санкции из-за обвинения в дестабилизации ситуации в Молдавии.

Фото: Ajdin Kamber / Shutterstock / Fotodom

Позднее президент Майя Санду высказалась одобрительно в отношении санкций Европейского союза (ЕС). Несмотря на розыск, в 2022 году молдавский бизнесмен выразил желание вернуться в политику.

Что ждет Плахотнюка после задержания в Греции?

Молдавские источники сообщают, что страна начала процедуру экстрадиции бывшего лидера Демократической партии. Министр внутренних дел Молдавии рассказала, что процесс был запущен с момента задержания Плахотнюка.

Процедура экстрадиции будет организована в соответствии с международной практикой. Любая страна-член Интерпола соблюдает правила экстрадиции, и уже после задержания человека запускается этот механизм Даниэла Мисаил-Никитина министр внутренних дел Молдавии

Однако председатель Центра правовых ресурсов Молдовы Илие Киртоакэ сообщил, что этот процесс может быть затянут на месяцы.