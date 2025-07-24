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20:45, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Испанию комик назвал себя дебильным русским

Комик Белый заявил, что в Испании, как и в России, не экономит воду
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Испанию, заявил, что по привычке не экономит воду, несмотря на высокие счета за коммунальные услуги. Об этом он рассказал в своем стендап-концерте, запись которого доступна на YouTube.

Комик рассказал, что платит за воду 200 евро (около 18,4 тысячи рублей по текущему курсу) в месяц. «Это потому, что мы те дебильные русские, которые переехали в Европу и решили, что здесь и дальше можно продолжать *** [ходить в туалет] 20 минут с включенным краном», — посетовал Белый.

Он пошутил, что теперь не закрывает дверь в туалет, чтобы не платить за свет.

Ранее Белый признался, что боится возвращаться в Россию. По его словам, в стране он может попасть в тюрьму.

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