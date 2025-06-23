Живущий в Испании стендап-комик испугался возвращаться в Россию

Комик Белый заявил, что не может вернуться в Россию из-за страха заключения

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Испании, испугался возвращаться в Россию из-за возможного тюремного заключения. Об этом он высказался в выпуске проекта «Давайте вместе сделаем шоу», доступном на YouTube.

Белый заявил, что раньше возможность жить за границей считалась признаком успешной жизни. Однако сейчас, посетовал юморист, он может жить только за рубежом. От возвращения в Россию его удерживает страх попасть в тюрьму, отметил стендапер. «Я могу, конечно, вернуться, но там есть такая ситуация, как в детстве. Помните, когда вы гуляли, хотите пить, и такие [говорите]: "Не пойду домой, загонят навсегда". Вот у меня такая сейчас история с Россией», — поиронизировал он.

Ранее Белый признался, что после эмиграции ему пришлось распрощаться с мечтами. Он уточнил, что после отъезда из России изменился его заработок.

До этого юморист рассказал, что после переезда не уверен в будущем. Комик подчеркнул, что не ощущает финансовой стабильности.