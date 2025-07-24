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12:40, 24 июля 2025Культура

Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер и театральный режиссер Кирилл Датешидзе ушел из жизни в возрасте 78 лет
Ольга Коровина

Фото: страница группы «Мастерская К.Л. Датешидзе» во «ВКонтакте»

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей», театральный режиссер и педагог Кирилл Датешидзе ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщили его ученики из «Мастерской К.Л. Датешидзе».

Известно, что в последние годы жизни актер боролся с онкологическим заболеванием. В феврале 2025 года у него случилось обострение болезни, ученики собирали средства на лечение режиссера. Спасти жизнь артиста так и не удалось.

«Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас», — сказано в публикации воспитанников Датешидзе.

В качестве актера Кирилл Датешидзе принял участие в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный» и десятках других проектов. Также он был режиссером постановок в нескольких российских театрах.

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