Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей», театральный режиссер и педагог Кирилл Датешидзе ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщили его ученики из «Мастерской К.Л. Датешидзе».
Известно, что в последние годы жизни актер боролся с онкологическим заболеванием. В феврале 2025 года у него случилось обострение болезни, ученики собирали средства на лечение режиссера. Спасти жизнь артиста так и не удалось.
«Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас», — сказано в публикации воспитанников Датешидзе.
В качестве актера Кирилл Датешидзе принял участие в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный» и десятках других проектов. Также он был режиссером постановок в нескольких российских театрах.