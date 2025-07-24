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04:08, 24 июля 2025Бывший СССР

Умеров озвучил главное требование Украины на переговорах

Умеров: Киев на переговорах настаивает на полном прекращении огня без условий
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Киев продолжает настаивать на полном прекращении огня без дополнительных условий, хотя Москва ранее воспринимала такие призывы как попытку получить возможность для перевооружения армии республики. Об этом заявил по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле глава украинской делегации Рустем Умеров, передает РИА Новости.

«Мы готовы к прекращению огня сейчас и к началу переговоров о... мире... Прекращение огня должно быть подлинным, это должно включать полное прекращение огня по гражданской и критической инфраструктуре», — подчеркнул Умеров.

Кроме того, глава делегации Украины выразил благодарность иностранным партнерам, в особенности Турции — за предоставление площадки для диалога. Также он выразил надежду, что удастся совершить «реальные шаги» в ходе переговоров.

«Реальные шаги возможны, и другая сторона должна продемонстрировать конструктивный и реалистичный подход», — заключил Умеров.

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