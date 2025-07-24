Ямпольская: В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам

В букварях разместят обращение президента России Владимира Путина к первоклассникам. Об этом заявила советник главы государства Елена Ямпольская, передает ТАСС.

По ее словам, российский лидер уже подготовил обращение к школьникам для размещения в учебниках.

«Мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России», — обозначила Ямпольская.

Ранее Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку. Глава государства отметил, что язык является одной из фундаментальных ценностей страны, и его поддержка — в числе приоритетов власти.