Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 24 июля 2025Россия

В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам

Ямпольская: В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В букварях разместят обращение президента России Владимира Путина к первоклассникам. Об этом заявила советник главы государства Елена Ямпольская, передает ТАСС.

По ее словам, российский лидер уже подготовил обращение к школьникам для размещения в учебниках.

«Мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России», — обозначила Ямпольская.

Ранее Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку. Глава государства отметил, что язык является одной из фундаментальных ценностей страны, и его поддержка — в числе приоритетов власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

    «Бабушкино платье» стало трендом лета

    Официальный курс евро подскочил более чем на полтора рубля

    Игрок в настольный теннис из РФ раскрыл эмоции иностранцев от его участия в Универсиаде

    Лукашенко призвал чиновников не злить его

    Армия России заняла еще два населенных пункта в зоне СВО

    Стала известна причина желания «заедать» стресс

    Заслуженный художник России умер за день до своей выставки

    Украинский военный рассказал об окружении ВСУ в ДНР

    Европейский центробанк прервал цикл снижения ставок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости