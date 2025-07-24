Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:13, 24 июля 2025Бывший СССР

В Киеве протестующие попытались выгнать голосовавшую за законопроект о НАБУ депутата Рады

«Страна»: Протестующие против закона о НАБУ пытаются выгнать нардепа Безуглую
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

В Киеве протестующие попытались выгнать с акции депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, которая ранее проголосовала за законопроект, ограничивающий права Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Люди назвали нардепа предательницей. Безуглая пришла на акцию с табличкой «Отставка Сырского», она неоднократно критиковала главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Парламентарий объяснила, почему пойдет на митинг, хотя голосовала за закон. Она отметила, что хочет привлечь внимание не к НАБУ, а к проблемам армии, незаконным действиям территориальных центров комплектования (ТЦК) и «преступлениям Сырского».

«Потому что, как я понимаю, других способов быть услышанной у меня нет. И посмотрим, готово ли гражданское общество говорить о реформе ВСУ, мобилизации, Покровске или реформе СБУ», — отметила Безуглая. Она добавила, что не разделяет ажиотажа по теме НАБУ и удивляется, что активисты не замечают проблем в армии и обороне.

Ранее на этой неделе Верховная Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Решение утвердил, подписав соответствующий закон, президент Владимир Зеленский. После этого в стране вспыхнули протесты и начались митинги. Решения украинских властей также попали под огонь критики их западных сторонников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    Осужденный генерал Попов выразил надежду на возвращение в зону СВО

    В зоне СВО перестали работать спутники Starlink

    Зеленскому назвали самый быстрый способ потерять поддержку Запада

    Украинцы вышли на митинги против закона о НАБУ и САП в 10 городах

    Франция решила официально признать Палестину

    Военкор огласил «плохие новости» для ВСУ из Покровска и Купянска

    США решили задействовать другие пути освобождения заложников в Газе

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    В Киеве протестующие попытались выгнать голосовавшую за законопроект о НАБУ депутата Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости