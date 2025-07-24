В Киеве протестующие попытались выгнать голосовавшую за законопроект о НАБУ депутата Рады

«Страна»: Протестующие против закона о НАБУ пытаются выгнать нардепа Безуглую

В Киеве протестующие попытались выгнать с акции депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, которая ранее проголосовала за законопроект, ограничивающий права Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Люди назвали нардепа предательницей. Безуглая пришла на акцию с табличкой «Отставка Сырского», она неоднократно критиковала главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Парламентарий объяснила, почему пойдет на митинг, хотя голосовала за закон. Она отметила, что хочет привлечь внимание не к НАБУ, а к проблемам армии, незаконным действиям территориальных центров комплектования (ТЦК) и «преступлениям Сырского».

«Потому что, как я понимаю, других способов быть услышанной у меня нет. И посмотрим, готово ли гражданское общество говорить о реформе ВСУ, мобилизации, Покровске или реформе СБУ», — отметила Безуглая. Она добавила, что не разделяет ажиотажа по теме НАБУ и удивляется, что активисты не замечают проблем в армии и обороне.

Ранее на этой неделе Верховная Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Решение утвердил, подписав соответствующий закон, президент Владимир Зеленский. После этого в стране вспыхнули протесты и начались митинги. Решения украинских властей также попали под огонь критики их западных сторонников.