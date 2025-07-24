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11:25, 24 июля 2025Мир

Сторонники Зеленского в Конгрессе США осудили меры против НАБУ и САП

Сенатор США Грэм о мерах Зеленского против НАБУ и САП: Сводит на нет прогресс
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, предусматривающий серьезные ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сводит на нет прогресс, достигнутый Киевом в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в заявлении сенатора-демократа, высокопоставленного члена Комитета Сената США по иностранным делам Джинн Шахин и сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Сторонники Зеленского в американском Конгрессе осудили новые антикоррупционные меры, отметив, что именно коррупция в стране — один из наиболее часто используемых аргументов в пользу прекращения поддержки Украины. «Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса на этом фронте, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые подрывают этот прогресс», — подчеркнули политики.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны. Новые меры, предусматривают передачу контроля над НАБУ и САП генпрокурору страны, назначенному президентом.

Украинские власти пытались оправдать Зеленского и доказать странам Запада, что он не узурпировал власть. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, а также другие высокопоставленные чиновники из команды Зеленского начали звонить и отправлять сообщения западным дипломатам в попытке оправдать политика.

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