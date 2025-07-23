FT: Киев пытался доказать Западу, что Зеленский не узурпировал власть

Украинские власти пытались оправдать президента страны Владимира Зеленского и доказать странам Запада, что он не узурпировал власть в стране, серьезно ограничив полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

По данным издания, вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, а также другие высокопоставленные чиновники из команды Зеленского начали звонить и отправлять сообщения западным дипломатам в попытке оправдать позицию Киева.

«Тарас Качка и другие высокопоставленные чиновники Зеленского начали звонить и отправлять текстовые сообщения западным дипломатам, пытаясь оправдать позицию Киева и развеять опасения по поводу захвата власти президентом», — говорится в тексте статьи.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны Владимир Зеленский.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Европейский союз оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот остановил процесс принятия закона против НАБУ и САП. Отмечалось, что соответствующее решение Киева вызвало «серьезную озабоченность» в Брюсселе.