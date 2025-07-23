ЕС решил давить на Зеленского перед массовыми протестами на Украине

Economist: ЕС давил на Зеленского, чтобы остановить принятие закона о НАБУ и САП

Европейский союз (ЕС) оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот остановил процесс принятия закона, который фактически урезает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет журнал The Economist.

Как сообщили источники издания, ЕС пошел на этот шаг как один из ключевых финансовых доноров Украины. Аналитики отмечают, что прошедшее 22 июля в Верховной Раде голосование «подрывает одну из наиболее последовательных антикоррупционных реформ Украины», бросая тень на будущую траекторию страны.

Решение Киева об ограничении возможностей главных антикоррупционных органов вызвало «серьезную озабоченность», соответствующее заявление сделала еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос. Кроме того, европейских чиновников возмущают попытки ограничить автономию службы, обыски в ее офисе и аресты сотрудников, говорится в статье.

Во вторник Верховная рада Украина 263 голосами приняла этот закон, его уже подписал Зеленский. Фактическим руководителем прокуроров САП по инициативе законотворцев теперь становится генпрокурор Украины. В зоне его подчинения окажется антикоррупционная прокуратура, что в свою очередь может влиять на проводимые НАБУ дела.

Реакция украинской общественности не заставила себя долго ждать: вечером 22 июля на улицы Киева, Днепра, Львова и Одессы вышли граждане, чтобы выразить несогласие с принятым законом. Протестующие скандировали матерные лозунги в адрес главы офиса президента Андрея Ермака.

Когда стало понятно, что общественный резонанс и людское негодование не изменили решение Зеленского, то колкие высказывания участников акции направились и в его адрес. Так, в толпе услышали крики «Зеля — черт» в первые минуты после того, как появилась информация о подписании документа главой государства. Позднее Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам.