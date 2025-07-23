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02:01, 23 июля 2025Бывший СССР

Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам

Зеленский призвал отказаться от влияния России в антикоррупционной деятельности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Henning Bagger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после массовых протестов вышел с официальным комментарием по поводу ситуации. Свое обращение глава государства опубликовал в Telegram-канале.

Политик заявил, что поговорил с главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — в отношении этой организации и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ранее был принят и подписан законопроект, ограничивающий их полномочия. По словам Зеленского, антикоррупционная инфраструктура в стране будет работать, однако без российского влияния, от которого «нужно все очистить». Тогда справедливости должно стать больше, пояснил он.

Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона

Владимир Зеленский президент Украины

В своем обращении украинский глава обратил внимание на беглых чиновников страны, которые «почему-то спокойно живут за границей» без правовых последствий. Уголовные производства на миллиарды просто «висят» на протяжении нескольких лет, а рационального объяснения этому нет, подчеркнул Зеленский.

«И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима», — добавил украинский президент.

Вечер 22 июля на Украине оказался крайне неспокойным: граждане вышли на массовые акции протеста против принятого законопроекта, который фактически урезает часть полномочий главных антикоррупционных органов — НАБУ и САП. В знак несогласия на улицах заметили сотни митингующих, в том числе в Львове, Одессе и Днепре.

В связи с протестной акцией в Киеве усилили охрану рядом в правительственном округе. Ранее протестующие начали скандировать матерные лозунги против главы офиса Зеленского, а вскоре словесно досталось и самому президенту. В толпе услышали крики «Зеля — черт», что стало одной из первых реакций на подписание главой государства законопроекта против НАБУ и САП.

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