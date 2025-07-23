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00:48, 23 июля 2025Бывший СССР

Протестующие окрестили Зеленского чертом

Протестующие на Украине стали выкрикивать лозунги против Зеленского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Вышедшие на митинг против законопроекта об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стали выкрикивать лозунги «Зеля — черт» после того, как подтвердилась информация о подписании им документа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

Такой стала реакция протестующих на то, что украинский президент Владимир Зеленский все-таки подписал законопроект вопреки общественному резонансу.

Уточняется, что несмотря на приближающееся начало комендантского часа в Киеве возле театра имени Франко продолжают находиться участники акции.

Вечером 22 июля сообщалось, что жители Киева собрались на протестной акции в знак несогласия с новым законом, который фактически урезает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, лишая их самостоятельности. Митинг затронул украинскую столицу и другие крупные города — Днепр, Львов и Одессу.

Из-за риска штурма ведомственных зданий в правительственном квартале Киева усилили охрану. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами. Вскоре вышедшие на митинг граждане стали скандировать матерные лозунги против властей. Так, недобрым словом вспомнили и главу офиса президента Андрея Ермака.

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