Директор антикоррупционного бюро призвал Зеленского не подписывать принятый Радой закон

Директор НАБУ Кривонос призвал Зеленского не подписывать принятый Радой закон

Принятый Верховной Радой закон о фактическом упразднении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) станет уничтожением антикоррупционной инфраструктуры страны. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Он также призвал президента республики Владимира Зеленского не подписывать принятый парламентом Украины документ. Чиновник подчеркнул, что голосовавшие за уничтожение самостоятельности антикоррупционных структур действовали в условиях конфликта интересов.

«Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено», — отметил он.

Верховная Рада Украины 22 июля проголосовала за закон о фактическом уничтожении НАБУ, которое вело расследование в отношении окружения президента республики Владимира Зеленского. Как рассказал депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), документ поддержали 263 депутата.