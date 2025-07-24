Захарова о поставках оружия Киеву: Запад не волнуют жертвы со стороны Украины

Европейские страны не волнует число жертв украинских граждан и их детей из-за поставляемого Западом оружия. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никто из них не сказал, какое количество граждан Украины, их военнослужащих, насильно мобилизованных, которых нельзя даже назвать военнослужащими, которых буквально обрядили в форму Вооруженных сил Украины и кинули для тестирования западного вооружения», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что число вооружений, поставленных Киеву, прямо пропорционально количеству жертв украинских граждан.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус потребовал от США обязательства по поставкам комплексов Patriot для Украины. Он подчеркнул, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки.