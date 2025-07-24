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12:33, 24 июля 2025Наука и техника

В России допустили пуск «Циркона» в ходе «Июльского шторма»

Корнев: В ходе учения «Июльский шторм» могут применить гиперзвуковой «Циркон»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» могут применить в ходе учений Военно-морского флота России «Июльский шторм», допустил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Эксперт предположил, что в ходе учения задействуют различные ударные системы надводных и подводных кораблей, а также авиации. «С учетом того что это достаточно крупное учение, нельзя исключать и того, что в пусках могут задействовать гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон"», — сказал Корнев.

По словам собеседника издания, также вероятна тренировка по применению единой системы управления, которая передает информацию о целях и средствах нанесения удара.

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В январе гендиректор — генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что пуски гиперзвуковых «Цирконов» с подводных лодок в рамках испытаний завершены. Ракета развивает скорость до девяти чисел Маха. Носителями этих ракет стали атомные подлодки проекта 885М и фрегаты проекта 22350.

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