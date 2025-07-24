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10:20, 24 июля 2025Наука и техника

В России двумя словами описали алжирские БМПТ с «Бережками»

«Военный осведомитель» описал алжирские БМПТ словами «дешево и сердито»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) алжирской армии можно описать словами «дешево и сердито». БМПТ оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фотографии БМПТ на одной из военных баз в Алжире. Машины на шасси советских танков Т-62 получили российский боевой модуль Б05Я01 «Бережок», установленный вместо стандартной башни.

В арсенал «Бережка» входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, пулемет, автоматический гранатомет и пара пусковых установок, вмещающих по две противотанковые ракеты «Корнет». Боевой модуль получил современную систему управления огнем с комбинированным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира.

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В феврале в «Ростехе» сообщили, что «Бережок», который изначально разработали для боевых машин, успешно испытали против морских дронов. Автономную версию модуля представили на военно-морском салоне «Флот-2024». Комплекс вооружения установили на специальном основании, которое вмещает оператора.

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