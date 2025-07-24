В России предсказали появление десятков тысяч «лишних» учителей

«Известия»: Без работы могут остаться почти 60 тысяч учителей начальных классов

В России в ближайшие три года «лишними» могут стать почти 60 тысяч учителей, так как число детей в начальных классах будет снижаться. Это следует из исследования профсоюза «Учитель», пишут «Известия».

Как считают аналитики, с 1 сентября 2025 года учеников начальной школы будет меньше на 346,7 тысячи человек. В 2024 году, по подсчетам Института статистических исследований ВШЭ, на одного учителя приходилось 20 учеников.

«Это означает, что уже в приближающемся учебном году более 17,3 тысячи педагогов начальных классов станут лишними, в 2026–2027 годах высвободятся еще почти 21,5 тысячи учителей "началки", а затем — еще 20,5 тысячи», — сказала оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

К 2028 году, как следует из подсчетов Мирясовой, число «лишних» учителей может достигнуть 59,3 тысячи. В этот же период при этом будет расти число учеников средней школы, куда могут перейти педагоги из начальной школы — там понадобится дополнительно 13,8 тысяч учителей.

Как объяснила заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования» РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, такая ситуация связана с тем, что дети, которые готовятся пойти в школу, родились у матерей, которым сейчас исполнилось примерно 25 лет — они родились в конце 1990-х-начале 2000-х годов, когда в стране рождаемость была на низком уровне.

В настоящее время прорабатывается вопрос системной переподготовки высвобождающихся учителей начальной школы с целью их сохранения в системе образования на востребованных участках Минпросвещения

Минпросвещение со ссылкой на прогноз Росстата сообщило, что до 2040 года ожидается снижение числа детей в школах. Профицит ставок, по подсчетам ведомства, составит около 100 тысяч позиций к 2030 году. Учителя начальных классов, как указывается, могли бы бы переквалифицироваться в учеников-предметников в основной и старшей школе.

В 2024 году сообщалось, что регионы России столкнулись с дефицитом школьных учителей по базовым предметам — русскому языку, математике, литературе, физике и иностранным языкам. Как минимум в 20 регионах тогда признали, что испытывают нехватку школьных учителей.