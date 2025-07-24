В российских школах начнут изучать литературу народов страны с 1 по 11 классы

В школах России начнут изучать литературу народов страны с 1 по 11 классы

Литературу народов России по новому государственному учебнику начнут изучать с 1-го по 11-й классы. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская, чьи слова приводит ТАСС.

«Литература народов Российской Федерации — впервые за всю постсоветскую историю будет представлена в учебниках с 1-го по 11-й класс. Начиная с 5-го по 11-й — в каждом классе представлен один автор», — пояснила она.

По ее словам, в младшей школе будут изучать сказки и легенды российских народов. Помимо того, ученики будут проходить литературу, посвященную Великой Отечественной войне.

Ранее ректор Московского педагогического государственного университета, академик, доктор исторических наук Алексей Лубков заявил, что в России школьников 5-7-х классов обяжут изучать духовно-нравственную культуру. Воплощать решение будут учителя истории, пояснил он.