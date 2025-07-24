В СБУ рассказали о планировавшемся теракте

В СБУ рассказали о планировавшей взорвать кафе в центре Киева женщине

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали о планировавшемся в центре Киева теракте. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«СБУ предотвратила очередной теракт в центре Киева, который должен был произойти вечером 23 июля», — сказано в публикации.

По информации службы безопасности, украинка якобы была завербована российскими службами. Она собиралась совершить теракт в кафе, оставив там два самодельных взрывных устройства (СВУ).

Ранее СБУ предъявила обвинение уехавшему из страны депутату Верховной Рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Федору Христенко. Нардеп якобы имеет связи с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и усиливает влияние Москвы на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).