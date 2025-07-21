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13:05, 21 июля 2025Бывший СССР

СБУ обвинила депутата в связях с Россией

СБУ предъявила обвинение уехавшему из Украины нардепу Христенко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение уехавшему из страны депутату Верховной Рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Федору Христенко. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«(...) разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене», — обвинили депутата в СБУ.

Нардеп якобы имеет связи с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и усиливает влияние Москвы на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По данным следствия, после начала специальной военной операции (СВО) Христенко бежал за границу, откуда продолжает оказывать воздействие на НАБУ.

Ранее Центр противодействия коррупции (ЦПК) рассказал о начале операции по ликвидации НАБУ. Сотрудники Службы безопасности Украины и офиса генпрокурора провели по всей стране обыски у детективов НАБУ.

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